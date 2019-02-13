Пенсионный возраст может вырасти снова через 10 лет

В 2018 году в России было принято решение о постепенном росте с 2019-го возраста выхода на пенсию для женщин и мужчин с 55 и 60 до 60 и 65 лет соответственно.

По словам Орешкина, вопрос о новом повышении пенсионного возраста не будет даже подниматься в течение ближайших 10 лет.

«Реформа сконструирована так», — объяснил он.

Чиновник отметил, что ни возглавляемое им министерство, ни Министерство финансов не «предусматривают» в своих прогнозах нового роста возраста выхода на пенсию до 2036 года.

Кроме того, Орешкин заявил, что эффект начавшегося роста граждане России ощутят в течение нескольких лет, но подчеркнул при этом, что индексация пенсионных выплат выше инфляции (7%) в начале 2019 года не была бы возможна без пенсионной реформы.