Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.80
$
65.90
74.30
74.50
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.50
73.95
Индексы и котировки Brent
63.71
+0.20 Золото
1311.30
–0.03 РТС
1190.79
–0.30
Динамика валют
EUR / USD
13.02
1.1271
–0.0162
29.01
1.1433
10.02
30.01
18.01

Пенсионный возраст может вырасти снова через 10 лет 

Рамблер + ещё 1 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Новое повышение пенсионного возраста в России не «прогнозируется» раньше 2036 года, заявил «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин.
В 2018 году в России было принято решение о постепенном росте с 2019-го возраста выхода на пенсию для женщин и мужчин с 55 и 60 до 60 и 65 лет соответственно.
По словам Орешкина, вопрос о новом повышении пенсионного возраста не будет даже подниматься в течение ближайших 10 лет.
«Реформа сконструирована так», — объяснил он.
Чиновник отметил, что ни возглавляемое им министерство, ни Министерство финансов не «предусматривают» в своих прогнозах нового роста возраста выхода на пенсию до 2036 года.
Кроме того, Орешкин заявил, что эффект начавшегося роста граждане России ощутят в течение нескольких лет, но подчеркнул при этом, что индексация пенсионных выплат выше инфляции (7%) в начале 2019 года не была бы возможна без пенсионной реформы.
Экономика , Максим Орешкин , Минфин , Ведомости
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Европа сдалась перед «Северным потоком-2»
Экономика
Минэкономразвития открыло правду о России
Личный счет Статьи
«Решим судьбу и этого ведомства»: еще одна угроза Медведева
Экономика Общество
Пенсионный фонд предупредил россиян об обмане
Личный счет
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение