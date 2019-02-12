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Назван самый зажиточный регион России 

Lenta.ru 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (имеются в распоряжении «Ленты.ру») показали, что на золотовалютных счетах москвичей в полтора раза больше средств, чем во всех остальных регионах России вместе взятых.
Так, сумма вкладов жителей столицы в валюте и драгоценных металлах составляла на конец 2018 года 3,6 триллиона рублей. При этом сумма вкладов жителей всей остальной России оказалась равна 2,3 триллиона рублей.
Москва аккумулирует на валютных и металлических счетах граждан в 6,5 раза больше средств, чем расположившийся на второй строчке рейтинга Санкт-Петербург (545,8 миллиарда рублей), и в 18,3 раза больше, чем Московская область (193,9 миллиарда рублей).
Совокупная сумма рублевых счетов в Москве составляет 6 триллионов рублей. Это примерно 40 процентов от всех средств, размещенных на рублевых депозитах всех остальных регионов страны вместе взятых — 15,3 триллиона рублей.
При этом на столичных рублевых депозитах размещено средств в 3,9 раза больше, чем в Санкт-Петербурге (1,5 триллиона рублей), и в 4,5 раза больше, чем в Московской области (1,3 триллиона рублей).
Ранее РИА Рейтинг назвало самые благоприятные регионы России для трудоустройства пенсионеров. Лидером рейтинга стала Москва, на втором месте расположился Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Московская область.
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Экономика , РИА Новости , Lenta.ru
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