На инвестфоруме в Сочи представят карты экономического здоровья регионов

Уровень экономического развития регионов и темпы изменений в них, отражающих экономическое здоровье региона, представят в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает Росконгресс.

Росконгресс и рейтинговое агентство "Эксперт РА" представят исследование "Экономическое здоровье российских регионов: текущий уровень и динамика изменений". Оно позволяет дифференцировать регионы по текущему уровню экономического развития (карта состояний) и по темпам происходящих изменений (карта динамики), то есть помогает наглядно увидеть, в каких регионах наблюдается позитивная динамика, а в каких идет ухудшение показателей.

"Текущий уровень развития регионов России характеризуется высокой степенью дифференциации. Продолжает существовать пропасть между значениями ключевых метрик: благосостояние населения, состояние бизнеса и консолидированного бюджета региона у регионов с высоким и низким текущими уровнями развития. У 12 регионов текущий уровень развития оценивается как высокий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в основе исследования лежит индекс экономического здоровья регионов. Он состоит из трех основных групп показателей, которые позволяют оценить экономическое здоровье населения регионов, регионального бизнеса и консолидированного бюджета региона.

"В текущем году значения индекса улучшились у подавляющего числа российских регионов. По итогам текущего года не выявлены регионы, у которых ключевые показатели интегрально продемонстрировали существенную негативную динамику", — говорится в сообщении.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля.

Фонд "Росконгресс" — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Он был учрежден в 2007 году для содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.