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На инвестфоруме в Сочи представят карты экономического здоровья регионов 

РИА Новости + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Уровень экономического развития регионов и темпы изменений в них, отражающих экономическое здоровье региона, представят в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает Росконгресс.
Росконгресс и рейтинговое агентство "Эксперт РА" представят исследование "Экономическое здоровье российских регионов: текущий уровень и динамика изменений". Оно позволяет дифференцировать регионы по текущему уровню экономического развития (карта состояний) и по темпам происходящих изменений (карта динамики), то есть помогает наглядно увидеть, в каких регионах наблюдается позитивная динамика, а в каких идет ухудшение показателей.
"Текущий уровень развития регионов России характеризуется высокой степенью дифференциации. Продолжает существовать пропасть между значениями ключевых метрик: благосостояние населения, состояние бизнеса и консолидированного бюджета региона у регионов с высоким и низким текущими уровнями развития. У 12 регионов текущий уровень развития оценивается как высокий", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в основе исследования лежит индекс экономического здоровья регионов. Он состоит из трех основных групп показателей, которые позволяют оценить экономическое здоровье населения регионов, регионального бизнеса и консолидированного бюджета региона.
"В текущем году значения индекса улучшились у подавляющего числа российских регионов. По итогам текущего года не выявлены регионы, у которых ключевые показатели интегрально продемонстрировали существенную негативную динамику", — говорится в сообщении.
Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля.
Фонд "Росконгресс" — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Он был учрежден в 2007 году для содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
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Экономика , РИФ Сочи 2019
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