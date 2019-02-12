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Соглашение о ГЧП по созданию в Новосибирске сети поликлиник подпишут на форуме в Сочи 

ТАСС + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Концессионное соглашение о строительстве в Новосибирске сети поликлиник планируется подписать на полях Российского инвестиционного форума, который пройдет в Сочи 14-15 февраля. Об этом сообщила во вторник пресс-служба группы "ВИС", выбранной в качестве партнера для реализации проекта.
Ранее сообщалось, что проект строительства семи новых поликлиник в Новосибирске, который будет реализовываться на основе государственно-частного партнерства, потребует 8,9 млрд рублей. Из них средства частного партнера составят 7,2 млрд, а средства областного бюджета в виде капитального гранта — 1,6 млрд рублей. Проект рассчитывают завершить в течение трех лет, в результате него Новосибирске появятся семь современных поликлиник с общей мощностью более 6,5 тысяч посещений в смену.
"Подписание соглашения о государственно-частном партнерстве между Министерством здравоохранения Новосибирской области и "Седьмой концессионной компанией" [входит в группу "ВИС"] планируется в рамках Российского инвестиционного форума", — говорится в сообщении.
В министерстве здравоохранения Новосибирской области ТАСС подтвердили, что группа "ВИС" станет концессионером строительства семи поликлиник. "Общая стоимость создания объектов оценивается примерно в 7,8 млрд рублей", — сказал собеседник агентства.
Группа "ВИС" объединяет 10 строительных и инжиниринговых компаний, которые осуществляют строительство и реконструкцию крупных промышленных, нефтегазовых и энергетических предприятий, дорожно-транспортных систем, социально-культурных, спортивных и коммерческих объектов в России и за рубежом. Подразделения холдинга расположены в семи регионах. В Новосибирске группа строительных компаний "ВИС" уже является концессионером двух крупных проектов: строительство платного четвертого моста через реку Обь и строительство двух мусоросортировочных комплексов.
Российский инвестиционный форум пройдёт в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , ИТАР-ТАСС
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