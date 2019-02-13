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ЦБ привлек волонтеров для поиска финансовых пирамид в регионах 

ТАСС + ещё 6 10 часов назад
Фото: РИА Новости
ЦБ РФ запустил пилотный проект по привлечению волонтеров в регионах для выявления недобросовестных практик на финансовом рынке. Волонтеры уже помогли регулятору устранить несколько финансовых пирамид.
Об этом на сессии Российского инвестиционного форума, посвященной волонтерству, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
"Мы в нескольких регионах как пилоты — Рязань, Курск — подготовили волонтеров, которые помогают нам выявлять недобросовестные практики на финансовом рынке. Мы закрыли несколько пирамид буквально за пару месяцев благодаря сигналам со стороны волонтеров. То есть возможностей для нашего взаимодействия очень много, потенциал далеко не исчерпан", — сказал он, уточнив, что таких волонтеров назвали санитарами финансового рынка.

О форуме

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
ТАСС: последние новости
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Комментарии
Экономика , РИФ Сочи 2019 , Центральный банк России
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