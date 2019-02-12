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Аксаков назвал бредом слухи о предбанкротном состоянии 150 небольших банков 

РИА Новости + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Информация о том, что 150 небольших российских банков находятся на грани банкротства, не соответствует действительности, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Во вторник газета "Известия" написала, что почти 150 небольших банков в России находятся на грани банкротства, и в связи с этим Ассоциация банков России (АБР) намерена обсудить с руководством ЦБ снижение взносов в фонд страхования вкладов для маленьких банков.
"Во-первых, информация насчет банкротства 150 банков — это вообще бред. Привязывать это к отчислениям в систему страхования вкладов — это тоже бред. На мой взгляд, это безответственное утверждение", — сказал РИА Новости Аксаков.
По его словам, информация в СМИ об инициативе ассоциации банкиров также искажена: речь не шла о том, чтобы уменьшить для банков с базовой лицензией отчисления "по стандартной схеме", а лишь о ситуации, когда небольшой банк получает предписание от ЦБ, в связи с чем он автоматически должен увеличить отчисления в систему страхования.
"Вроде бы и так банк находится в непростой ситуации, ему нужны средства для того чтобы выполнить требования ЦБ, сформировать повышенные резервы. А еще если и осуществлять повышенные отчисления в систему страхования, то вот тогда банк действительно может попасть в сложную финансовую ситуацию. Вот этот вопрос мы хотели обсудить, но сказать, что есть какой-то законопроект — я бы не стал", — отметил глава думского комитета.
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Экономика , Анатолий Аксаков , Госдума , Центральный банк России , газета "Известия" , РИА Новости
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