Аксаков назвал бредом слухи о предбанкротном состоянии 150 небольших банков

Во вторник газета "Известия" написала, что почти 150 небольших банков в России находятся на грани банкротства, и в связи с этим Ассоциация банков России (АБР) намерена обсудить с руководством ЦБ снижение взносов в фонд страхования вкладов для маленьких банков.

"Во-первых, информация насчет банкротства 150 банков — это вообще бред. Привязывать это к отчислениям в систему страхования вкладов — это тоже бред. На мой взгляд, это безответственное утверждение", — сказал РИА Новости Аксаков.

По его словам, информация в СМИ об инициативе ассоциации банкиров также искажена: речь не шла о том, чтобы уменьшить для банков с базовой лицензией отчисления "по стандартной схеме", а лишь о ситуации, когда небольшой банк получает предписание от ЦБ, в связи с чем он автоматически должен увеличить отчисления в систему страхования.