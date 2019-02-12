На форуме в Сочи вручат награды конкурса социальных проектов «Инносоциум»

Победителей Всероссийского конкурса социальных проектов среди студентов "Инносоциум" наградят на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает Росконгресс.

Важным событием социальной программы форума станет церемония награждения победителей Всероссийского конкурса социальных проектов "Инносоциум". Проект, который фонд "Росконгресс" совместно с благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт" запустили в сентябре 2018 года, направлен на привлечение студенческой аудитории к социальной повестке.

"Авторам конкурсных заявок, отобранных экспертным жюри, будут вручены гранты на реализацию проектов от партнеров конкурса. По итогам благотворительной акции фонд "Росконгресс" направит на поддержку российских социальных проектов 2,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Торжественная церемония подписания договоров состоится на площадке Лаборатории социальных инвестиций.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля.

Фонд "Росконгресс" — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Он был учрежден в 2007 году для содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.