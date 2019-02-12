Сочи представит проекты на семь миллиардов рублей

На Российском инвестиционном форуме-2019 город Сочи представит шесть проектов. Планируется, что общая сумма инвестиций по ним составит более семи миллиардов рублей. Об этом сообщил "Российской газете" мэр курорта Анатолий Пахомов.

Как выяснилось, в числе подготовленных соглашений энергосервисный контракт Лазаревского района, строительство торгового центра со встроено-пристроенной автостоянкой, возведение лечебно-оздоровительного центра, реконструкция пансионата "Олимпийский", социальный проект по созданию реабилитационного центра иппотерапии, а также размещение комплекса-музея "Северный Кавказ".

— Сегодня ставка делается на комплексное развитие потенциала Лазаревского района. Этот район менее всего был вовлечен в олимпийские масштабные проекты. Но он имеет свои уникальные особенности, узнаваемость и востребованность, и наша цель — помочь району в полной мере раскрыть свои конкурентные преимущества, — объяснил Пахомов.

Напомним, Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 13 по 15 февраля. Площадкой для мероприятия был по традиции выбран главный медиацентр Олимпийского парка.