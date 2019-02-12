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В России не продлят амнистию капитала, заявили в Минфине 

РИА Новости 12 февраля 2019
Фото: ТАСС
Минфин РФ не будет продлевать амнистию капитала, которая завершается 1 марта 2019 года, но предусмотрит такие же гарантии тем инвесторам, которые будут переводить свои активы в специальные административные районы, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Илья Трунин.
"Данное нам указание заключается в том, что на тех условиях, на которых условная амнистия действует, продлеваться это не будет. Мы должны будем, исходя из логики того, что мы услышали, сохранить имеющийся объем гарантий, предусмотренных законом о добровольном декларировании, при условии, если активы, которые декларируются, перерегистрируются в специальные административные районы, а средства переводятся в РФ", — сказал Трунин.
Замминистра пояснил, что таким инвесторам нужно будет сначала перевести активы в РФ, а потом уже их задекларировать.
Трунин отметил, что создание таких условий для резидентов специальных административных районов потребует внесения изменений в законодательство. Минфин приступил к разработке поправок.
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Комментарии1
Экономика , Илья Трунин , Минфин
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