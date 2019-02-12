В Берлине отрицают заключение с США сделки по «Северному потоку — 2»

Минэкономики ФРГ отрицают заключение сделки с США по проекту газопровода "Северный поток-2" в обмен на готовность приобретать американский СПГ, заявил глава ведомства Петер Альтмайер журналистам по итогам германо-американской конференции "LNG Import Market Germany: Potential and Opportunities" в Берлине.

"Нет никакой сделки", — сказал министр, добавив, что в Берлине "четко разделяют три вопроса" — о расширении числа поставщиков газа, в том числе за счет США, строительство "Северного потока-2" и обеспечение украинского газового транзита после 2019 года.

"Намерение Германии дифференцировать свои поставки газа совершенно независимо от других вопросов", — подчеркнул министр.