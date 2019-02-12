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Власти Подмосковья анонсировали новые инвестиционные контракты 

Lenta.ru + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: корпорация развития Московской области
Соглашения на сумму более 18 миллиардов рублей подпишет Подмосковье на Инвестиционном форуме в Сочи, который будет проходить 14 и 15 февраля, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 12 февраля.
«Контрактов, по моей информации, сейчас примерно на 18 миллиардов рублей, чуть побольше. Их количество — семь штук», — сказал Хромов.
Он уточнил, что соглашения будут подписаны в сфере промышленности и агропромышленного комплекса.
На площадке форума делегация Подмосковья представит инвестиционный и экономический потенциал региона и проведет ряд деловых встреч с представителями бизнеса.
В этом году форум посвящен национальным проектам. В конце января сообщалось, что свое участие в мероприятии подтвердили три тысячи человек из 60 стран. В рамках форума состоится выставка инвестипотенциала РФ.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Правительство московской области , Lenta.ru
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