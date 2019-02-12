Германия призвала Россию и Украину заключить новый договор о транзите газа

Новый договор о транзите газа между Россией и Украиной должен быть заключен как можно скорее, заявил глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер, выступая на германо-американской конференции "LNG Import Market Germany: Potential and Opportunities" в Берлине.

"Намерение состоит в том, чтобы реализовать это (заключение нового договора между Россией и Украиной о транзите газа — ред.) как можно скорее", — заявил Альтмайер, добавив, что не имеет значения, будет ли договоренность достигнута до или после выборов на Украине.

По словам министра, в Берлине поддерживают работу трехсторонней группы в Брюсселе с участием вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича, на которой обсуждаются вопросы транзита газа после 2019 года.

В январе в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча РФ, Украины и Еврокомиссии, на которой обсуждались вопросы транзита газа после 2019 года, когда истечет действующий контракт между "Газпромом" "Нафтогазом" . Никаких конкретных договоренностей, как и ожидалось, не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту, раскрыв широкой публике лишь основные его вехи.

По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Продолжить трехсторонние обсуждения на уровне министров стороны планируют в мае.