Новый договор о транзите газа между Россией и Украиной должен быть заключен как можно скорее, заявил глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер, выступая на германо-американской конференции "LNG Import Market Germany: Potential and Opportunities" в Берлине.
"Намерение состоит в том, чтобы реализовать это (заключение нового договора между Россией и Украиной о транзите газа — ред.) как можно скорее", — заявил Альтмайер, добавив, что не имеет значения, будет ли договоренность достигнута до или после выборов на Украине.
По словам министра, в Берлине поддерживают работу трехсторонней группы в Брюсселе с участием вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича, на которой обсуждаются вопросы транзита газа после 2019 года.
Россия готова продолжать осуществлять транзит газа через Украину, однако это должно быть на условиях Москвы, заявил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года.
В январе в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча РФ, Украины и Еврокомиссии, на которой обсуждались вопросы транзита газа после 2019 года, когда истечет действующий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом". Никаких конкретных договоренностей, как и ожидалось, не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту, раскрыв широкой публике лишь основные его вехи.
По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Продолжить трехсторонние обсуждения на уровне министров стороны планируют в мае.