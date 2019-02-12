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Матвиенко предложила ввести эмбарго на вывоз леса из России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 27 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ввести временное эмбарго на вывоз леса из России, отметив, что продажа леса в данный момент находится в теневом секторе экономики.
Матвиенко предложила ввести эмбарго на вывоз леса, пока в отрасли не будет наведен порядок, передает РИА «Новости».
Она отметила, что продажа леса в России находится в теневом секторе экономики.
Напомним, в сентябре 2018 года эксперты Общероссийского народного фронта подготовили доклад «Российский лес» в рамках реализации майского суперуказа президента России Владимира Путина. В нем были отражены основные проблемы лесной сферы и предложения по улучшению ситуации в ней.
В ноябре Москва предупредила Пекин о возможности временного запрета на экспорт древесины в Китай, если не будет решен вопрос восстановления лесов.
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