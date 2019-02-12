Матвиенко предложила ввести эмбарго на вывоз леса из России

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ввести временное эмбарго на вывоз леса из России, отметив, что продажа леса в данный момент находится в теневом секторе экономики.

Матвиенко предложила ввести эмбарго на вывоз леса, пока в отрасли не будет наведен порядок, передает РИА «Новости»

Она отметила, что продажа леса в России находится в теневом секторе экономики.

Напомним, в сентябре 2018 года эксперты Общероссийского народного фронта подготовили доклад «Российский лес» в рамках реализации майского суперуказа президента России Владимира Путина . В нем были отражены основные проблемы лесной сферы и предложения по улучшению ситуации в ней.

В ноябре Москва предупредила Пекин о возможности временного запрета на экспорт древесины в Китай, если не будет решен вопрос восстановления лесов.