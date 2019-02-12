Кубань на инвестфоруме в Сочи представит 58 проектов

Краснодарский край в рамках Российского инвестиционного форума представит 58 инвестпроектов, стенд региона в 1,5 тысячи квадратных метров станет самым высокотехнологичным за свою историю, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев

"В этом году на форуме в Сочи край представит 58 инвестиционных проектов, 34 из них — приоритетные. Уверен, Краснодарский край сможет по-настоящему удивить инвесторов и вызовет неподдельный интерес со стороны гостей и участников. Традиционно наша площадка будет самой масштабной — более 1,5 тысячи квадратных метров — и самой высокотехнологичной за всю историю проведения форума в Сочи", — сказал Кондратьев.

По словам главы региона, каждый гость стенда сможет соприкоснуться с инновациями и технологиями. Как отметил губернатор, посетители площадки смогут виртуально поуправлять "Умным городом" — отрегулировать дорожный поток, чтобы избежать пробок, посмотреть, как на практике можно использовать возможности телемедицины. А на площадке "Золотое кольцо Боспорского царства" можно будет "прогуляться" по мультимедийному музею "Фанагория".

"Помимо крупных региональных проектов, на стенде Кубани будут представлены и муниципальные. Они будут презентованы в разрезе семи экономических зон края, в которые сгруппированы районы и города региона. Мы делаем упор именно на масштабные проекты, которые могут охватывать сразу несколько территорий", — уточнил губернатор.

Кроме того, гости стенда смогут поучаствовать в квесте и попробовать настоящие кубанские продукты и чай. Также участники форума смогут оценить арт-объект по развитию киноиндустрии на территории региона. На специальной киноплатформе власти региона покажут наиболее интересные локации для киносъемок.

Кондратьев также добавил, что если в прошлом году власти региона только говорили о Стратегии-2030 как о документе будущего, то теперь уже готовы показывать ее с практической точки зрения.

Российский инвестиционный форум состоится 14-15 февраля в Сочи.