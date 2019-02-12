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Украинцы заполнили пенсионный фонд Польши 

Lenta.ru 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Около одного миллиона граждан Украины делают отчисления в пенсионный фонд Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет системы социального страхования (ZUS) республики.
«Около 1,5 миллиона работников из-за рубежа, в основном из Украины, имеют свои счета и делают пенсионные отчисления», — приводит агентство выдержки из отчета «Иностранцы в польской системе соцобеспечения».
Согласно статистике, наибольшее число мигрантов в страну едет не из других стран Евросоюза, а из бывших советских республик: Украины, Белоруссии, Молдавии, России. Из европейских государств главный поставщик мигрантов в Польшу — Румыния.
Большинство мигрантов — это мужчины в возрасте от 20 до 49 лет, на их долю приходится 67,3 процента всего потока. При этом три из четырех иностранцев, согласно статистике ZUS, приезжают из Украины и работают в Мазовецком, Великопольском и Силезском воеводствах.
Польские власти отмечают, что за десять лет число мигрантов, зарегистрированных в системе пенсионного фонда, выросло почти в десять раз: с 65 тысяч иностранцев в 2008 году до 569,1 тысячи человек в 2018 году. При этом основной рост пришелся на период с 2014 года, то есть после революции на Украине, за четыре года число зарегистрированных в системе иностранцев выросло на 444,8 тысячи человек.
Чаще всего приезжие в Польшу работают в перерабатывающей промышленности, строительстве, транспорте и складском хозяйстве. Согласно данным ZUS, трудовые мигранты платят страховые взносы в Пенсионный фонд в размере более 3 миллиардов злотых в месяц (около 0,79 миллиарда долларов). Средняя заработная плата иностранца в Польше составляет 2,6 тысяч злотых (около 685 долларов или 45 тысяч рублей) в месяц.
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Экономика , ЕС , РИА Новости
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