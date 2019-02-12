Россияне высказались о победе над санкциями

Россия не выигрывает санкционную войну, уверены 56% ее граждан, опрошенных аналитической службой Рамблера, просто потому, что в этой войне не может быть победителя.

Между тем 16% россиян уверены, что Россия выигрывает санкционную войну, а экономические ограничения со стороны других стран — глупость и не вредят российской экономике.

28% пользователей Рамблера убеждены, что победителей в санкционной войне быть не может, так как от рестрикций не выигрывает ни одна страна.

В опросе поучаствовали 1823 человека.

Сегодня «Вести. Экономика», сославшись на свежую статистику, заявили о том, что Россия выигрывает санкционную войну с США. Так, сальдо торгового баланса России (разница между стоимостью импорта и экспорта) по-прежнему положительно, производство сырой нефти растет, рубль стабилен уже полгода, а товарооборот с Китаем побил рекорд.