Центробанк объяснил ослабление рубля в конце 2018 года

Рубль в январе заметно укрепился по отношению к доллару после ослабления в конце прошлого года, которое в значительной степени было обусловлено разовым фактором. Об этом говорится в очередном выпуске комментария Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

Так, курс рубля по отношению к доллару США в январе вырос на 5,8%, указывают в ЦБ. Валюты других стран с формирующимися рынками также укрепились, однако их рост в среднем был несколько ниже: индекс таких валют, рассчитываемый JP Morgan, за рассматриваемый период вырос на 3,3%.