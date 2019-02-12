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Центробанк объяснил ослабление рубля в конце 2018 года 

Банки.ру 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Рубль в январе заметно укрепился по отношению к доллару после ослабления в конце прошлого года, которое в значительной степени было обусловлено разовым фактором. Об этом говорится в очередном выпуске комментария Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».
Так, курс рубля по отношению к доллару США в январе вырос на 5,8%, указывают в ЦБ. Валюты других стран с формирующимися рынками также укрепились, однако их рост в среднем был несколько ниже: индекс таких валют, рассчитываемый JP Morgan, за рассматриваемый период вырос на 3,3%.
«Более сильная динамика рубля отчасти объясняется его восстановительным ростом после существенного ослабления в конце 2018 года, которое в значительной степени было связано с разовым фактором — повышенным спросом на валюту со стороны отдельных крупных участников рынка», — говорится в обзоре.
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Экономика , Центральный банк России
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