Иностранцев защитят от российских санкций

Правительство допускает возможность компенсации иностранным инвесторам потерь, понесенных из-за введения или отмены Москвой международных санкций и ограничений, пишет РБК со ссылкой на авторов соответствующего законопроекта.

Согласно их задумке, Россия возьмет на себя обязательства перед иностранными предпринимателями, участвующими в реализации проектов и заключившими специальное соглашение с властями. Им будет гарантирована неизменность условий ведения бизнеса.

Такой механизм называется стабилизационной оговоркой и обычно предусматривает, что на время реализации проекта инвестору гарантируют неповышение налогов. Такая оговорка заложена в специальные инвестиционные контракты (СПИК), заключаемые правительством с российскими иностранными инвесторами. Однако в условиях экономического противостояния России с Западом для иностранцев приобретает актуальность и введение новых санкций по примеру продовольственного эмбарго 2014 года.

По словам пресс-секретаря министра финансов и первого вице-премьера Антона Силуанова Андрея Лаврова, инициатива принадлежит иностранному бизнесу. При этом ему важно быть уверенным не только в том, что новые ограничения не будут введены, но и в том, что действующие не будут отменены, ведь они могут быть заложены в бизнес-плане.

Окончательное решение, по словам Лаврова, еще предстоит принять правительству.

В 2014 году Россия ввела эмбарго на поставку некоторых видов продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции. В дальнейшем срок действия ограничений неоднократно продлевался, а в 2016 году к ним добавился запрет на поставку продукции с Украины.