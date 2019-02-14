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Медведев поддержал идею налогового вычета для бизнеса 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею совершенствования законодательства в области среднего профессионального образования и появления налоговых вычетов для бизнеса, занимающегося его развитием.
"Там, где бизнес пришел в среднее профессиональное образование — это образование очень высокого уровня, оно, можно считать, мирового уровня, нужно и дальше этим заниматься. Я также поддерживаю идею совершенствования законодательства, касающегося и среднего профессионального образования, и налоговых послаблений, которые здесь могут быть, налоговые вычеты, о которых мы говорили. Надо продумать, потому что это действительно очень важная история для того, чтобы наши национальные проекты состоялись. Надеюсь, что мои коллеги этим тоже займутся", — сказал Медведев на пленарной сессии Российского инвестиционного форума.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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