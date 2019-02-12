Участники инвестфорума в Сочи услышат классику и посмотрят спектакль с Хабенским

Концерт классической музыки и спектакль с участием Константина Хабенского Юрия Башмета пройдут в Сочи в дни Российского инвестиционного форума, который состоится 14-15 февраля. Об этом во вторник сообщает организатор форума фонд "Росконгресс".

"В зале "Оранжевый форум" 15 февраля с классической программой выступит арт-проект "ТенорА XXI века". На концерте прозвучат оперные арии, фрагменты классических оперетт, испанские и неаполитанские песни. Аккомпанировать на фортепиано тенорам будет художественный руководитель проекта Дмитрий Сибирцев. В этот же день в Зимнем театре пройдет спектакль по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", в котором примут участие Константин Хабенский, Юрий Башмет, камерный ансамбль "Солисты Москвы", — говорится в сообщении.

В заключительный день форума в Зимнем театре состоится гала-концерт открытия Международного фестиваля искусств Юрия Башмета. "Сразу три мировых премьеры будут представлены: сочинения бельгийского композитора, педагога и продюсера Патрика де Клерка, пьеса для флейты, саксофона, трубы, тромбона и баяна с оркестром Валерия Воронова из Белоруссии и произведение молодого китайского композитора Жии Ванга. Сочинения будут исполнены совместно с маэстро Юрием Башметом", — сообщает пресс-служба организатора фестиваля "Русское концертное агентство".

Главная тема Российского инвестиционного форума в этом году — реализация национальных проектов.