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Участники инвестфорума в Сочи услышат классику и посмотрят спектакль с Хабенским 

ТАСС 12 февраля 2019
Фото: ТАСС
Концерт классической музыки и спектакль с участием Константина Хабенского и Юрия Башмета пройдут в Сочи в дни Российского инвестиционного форума, который состоится 14-15 февраля. Об этом во вторник сообщает организатор форума фонд "Росконгресс".
"В зале "Оранжевый форум" 15 февраля с классической программой выступит арт-проект "ТенорА XXI века". На концерте прозвучат оперные арии, фрагменты классических оперетт, испанские и неаполитанские песни. Аккомпанировать на фортепиано тенорам будет художественный руководитель проекта Дмитрий Сибирцев. В этот же день в Зимнем театре пройдет спектакль по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", в котором примут участие Константин Хабенский, Юрий Башмет, камерный ансамбль "Солисты Москвы", — говорится в сообщении.
В заключительный день форума в Зимнем театре состоится гала-концерт открытия Международного фестиваля искусств Юрия Башмета. "Сразу три мировых премьеры будут представлены: сочинения бельгийского композитора, педагога и продюсера Патрика де Клерка, пьеса для флейты, саксофона, трубы, тромбона и баяна с оркестром Валерия Воронова из Белоруссии и произведение молодого китайского композитора Жии Ванга. Сочинения будут исполнены совместно с маэстро Юрием Башметом", — сообщает пресс-служба организатора фестиваля "Русское концертное агентство".
Главная тема Российского инвестиционного форума в этом году — реализация национальных проектов.
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Комментарии
Экономика , РИФ Сочи 2019 , Антуан де Сент-Экзюпери , Юрий Башмет , Константин Хабенский
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