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Путин предостерег бизнес от утраты капиталов 

Российская Газета + ещё 1 12 февраля 2019
Бизнесмены должны думать не только о прибыли, но и об уважении граждан — а то могут потерять свои капиталы, предупредил президент на встрече с общественностью в Казани, где шла речь о городской застройке.
"Конечно, задача бизнеса — получение прибыли, — заметил Владимир Путин. — Но не менее важно сохранить не только свои капиталы, но и уважение, если это уважаемые люди. Потому что, если уважение со стороны людей исчезает, то за этим может последовать и утрата капитала".
"Никогда об этом не должны забывать не только те, кто претендует на подобные проекты, но и те, кто принимает решения по проектам подобного рода", — произнес глава государства.
"В конечном итоге, строительный бизнес работает в интересах благосостояния людей, — напомнил президент. — И если кто-то об этом забывает — и те, кто бизнесом занимается, и те, кто принимает решения, — то должны быть государственные структуры, которые людям напоминают об этом. А если государственных структур не хватает, то тогда должны работать общественные организации в том числе".
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Экономика , Видео , Владимир Путин
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