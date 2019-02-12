Путин предостерег бизнес от утраты капиталов

Бизнесмены должны думать не только о прибыли, но и об уважении граждан — а то могут потерять свои капиталы, предупредил президент на встрече с общественностью в Казани, где шла речь о городской застройке.

"Конечно, задача бизнеса — получение прибыли, — заметил Владимир Путин. — Но не менее важно сохранить не только свои капиталы, но и уважение, если это уважаемые люди. Потому что, если уважение со стороны людей исчезает, то за этим может последовать и утрата капитала".

"Никогда об этом не должны забывать не только те, кто претендует на подобные проекты, но и те, кто принимает решения по проектам подобного рода", — произнес глава государства.