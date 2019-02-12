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Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева 

Рамблер 12 февраля 2019
Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о разработке законопроекта, в котором вводится понятие «качество пищевой продукции», передает агентство «Москва».
«Законопроектом предусмотрено внесение изменений в федеральный закон №29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в части уточнения понятийного аппарата, включая определение качества пищевой продукции, в том числе характеристик, его определяющих (безопасность, потребительские свойства, энергетическую и пищевую ценность, аутентичность и другое), и закрепления принципов здорового питания», — говорится в сообщении.
Согласно заявлению пресс-службы, сейчас законопроект находится в стадии межведомственного согласования, вскоре он будет внесен в правительство РФ.
"Решим судьбу и этого ведомства": еще одна угроза Медведева
Ранее во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил «решить судьбу» Роспотребнадзора, если ведомство не разберется с проблемой контроля качества российских продуктов.
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Экономика , Видео , Дмитрий Медведев , Правительство РФ , Роспотребнадзор , АГН "Москва"
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