Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева

«Законопроектом предусмотрено внесение изменений в федеральный закон №29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в части уточнения понятийного аппарата, включая определение качества пищевой продукции, в том числе характеристик, его определяющих (безопасность, потребительские свойства, энергетическую и пищевую ценность, аутентичность и другое), и закрепления принципов здорового питания», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению пресс-службы, сейчас законопроект находится в стадии межведомственного согласования, вскоре он будет внесен в правительство РФ

Ранее во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил «решить судьбу» Роспотребнадзора, если ведомство не разберется с проблемой контроля качества российских продуктов.