Британия торопит США и ЕС с принятием новых санкций против России

Евросоюз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на задержание украинских моряков из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщили во вторник британский телеканал Sky News и газета Financial Times со ссылкой на свои источники. Позже агентству ТАСС эту информацию подтвердили в МИД Великобритании.

По информации телеканала, Великобритания и ее европейские союзники призывают к тому, чтобы ограничительные меры в отношении Москвы были приняты в предстоящие недели.

При этом Financial Times пишет, что конкретные меры, которые могут быть приняты против России, будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник, 18 февраля.

По словам одного из источников Sky News, Россия продолжает препятствовать свободному движению судов в проливе. Одним из признаков этого является снижение объема перевозок за прошедшие два месяца.

Он отмечает, что на Западе считают, что до сих пор действовали чересчур мягко в ответ на действия России в Азовском море. И это может привести к тому, что Россия продолжит ограничивать свободное движение судов, если не будут приняты более решительные меры.

В ЕС надеялись, что конфликт может быть улажен путем дипломатии, но Москва так и не освободила украинских моряков.

«Нет никаких признаков, что они хотят деэскалации конфликта», — говорит источник Skу News.

Что касается непосредственно ограничительных мер, то, вероятнее всего, ничего сверх обычного инструментария предложено не будет. Например, не обсуждается запрет на заход российских судов в порты ЕС.

Новые санкции должны затронуть тех, кто причастен к инциденту в Керченском проливе.

«Будут еще имена, заморозки активов», — цитирует телеканал источник в дипломатических кругах.

Другой чиновник подтвердил FT, что санкции будут направлены в отношении физических и юридических лиц, причастных к задержанию украинских судов.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три украинских военных судна (два катера и буксир) попытались пройти через Керченский пролив без разрешения РФ. В итоге они были остановлены с применением оружия, 24 моряка были арестованы. Сейчас они находятся в СИЗО в Москве.

Финальное решение по санкциям ожидается в течение следующих недель. Для этого сначала потребуется «зеленый свет» от политиков, после чего последуют собственно действия, говорит источник. В то же время газета Financial Times пишет о том, что санкции могут быть введены в течение двух месяцев, до конца марта.

На фоне сообщений о новых санкциях, рубль ослабел к доллару, при том, что ранее укреплялся. В ходе вечерних торгов доллар дорожал до 66,26 руб., евро — до 74,93 руб. Но затем сразу последовала коррекция. И к 00:00 американская валюта котировалась по 65,89 руб. (плюс 4 копейки к открытию торгов), евро подорожал на 43 копейки до 74,65 руб., свидетельствуют данные Московской биржи

Во вторник в конгрессе США были намечены слушания по санкционной политике в комитете по финансовым услугам палаты представителей, и заседание комитета по национальной безопасности, посвященное вопросам безопасности избирательного процесса в США.

Никаких решений там тоже не принималось. Но можно считать, что «сливы» британских СМИ и слушания, это превью к новому сезону весьма популярного среди биржевых игроков сериала «США и Россия: преступление и наказание». Пока сценаристы отдыхали, инвесторы воспользовались паузой и вернулись в Россию.

«По биржевым данным, нерезиденты нарастили свои вложения на 55 млрд рублей. Это рекордный объем с января 2018 года», — говорится в комментарии Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

Около половины этого объема было приобретено на аукционах, остальное — на вторичном рынке. Приток средств нерезидентов на вторичном рынке также наблюдался впервые с января 2018 года, отмечает ЦБ. Кроме нерезидентов, активно покупали ОФЗ системно значимые банки (38,6 млрд рублей).

Кроме рынка гособлигаций, иностранцы вернулись в январе и на фондовую биржу. Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 6,4%, обновив исторический максимум, а долларовый индекс MSCI Russia вырос на 13,2%, вернувшись к уровню апреля прошлого года, сообщает Банк России.

По биржевым данным, нерезиденты приобрели российские акции на 37,8 млрд руб., что является рекордным объемом как минимум за последние 5 лет — подчеркивает регулятор.

«В январе ситуация на российском финансовом рынке значительно улучшилась благодаря росту глобального спроса на рисковые активы. Положительное влияние на настроения инвесторов оказали смягчение риторики ФРС США относительно перспектив ужесточения денежно-кредитной политики, прогресс в торговых переговорах США и Китая и возврат цен на нефть марки Brent до уровня выше 60 долл. США/баррель», — говорится в сообщении ЦБ.

Рубль на этом фоне продемонстрировал завидную устойчивость. Курс российской валюты по отношению к доллару США в январе вырос на 5,8%. ЦБ подчеркивает, что валюты других стран с формирующимися рынками (СФР) также укрепились, однако их рост в среднем был несколько ниже.

Важной новостью стало решение Moody's Investors Service повысить долгосрочные рейтинги России до уровня «Baa3» с «Ba1», со «стабильным» прогнозом. Moody's оказалось последним агентством, вернувшим суверенный рейтинг РФ на инвестиционный уровень, добавляет Михаил Кузин, начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал»

При этом российский рынок пока продолжает находить поддержку со стороны иностранных инвесторов. По данным EPFR Global, с 31 января по 6 февраля совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ составил около $370 млн Аналитики Sberbank CIB уточняют, что в течение недели, завершившейся 6 февраля, приток капитала на развивающиеся рынки продолжался, по данным EPFR Global, в данный класс активов было вложено $3,2 млрд Неделей ранее показатель составлял $4,5 млрд

Восходящий тренд на рынке несколько ослабел из-за недостатка новых катализаторов, сильной динамики с начала года и возобновления опасений относительно торгового противостояния между США и Китаем, процессом Brexit, перспективами экономического роста в Европе и прочих факторов, отмечают они.

Согласно данным EPFR, приток средств в Россию через пассивные фонды с начала года составил $756 млн, а через активные фонды за тот же период из российских активов было выведено $85,5 млн, или 0,3%.

«Впрочем, по нашим оценкам, база данных EPFR Global отражает менее половины объема активных инвестиций и не очень репрезентативна в отношении позиций локальных инвесторов», — поясняют аналитики.

Аналитик «Алор брокер» Евгений Корюхин, подводя итоги торгового дня во вторник, 12 февраля, отмечает, что «складывается впечатление, что вчера и сегодня нерезиденты резко увеличили вложения в российские активы, не боясь при этом введения антироссийских санкций». А вопрос этот уже начался обсуждаться в конгрессе, «и является главным риском переноса лонгов на завтра».

С другой стороны, инвесторы надеются, что Трамп перенесет срок введения пошлин в отношении китайских товаров, если до 1 марта соглашение не будет подписано. Скорее всего, именно ожидания урегулирования американо-китайских торговых споров является одной из причин роста вложений нерезидентов в рублевые активы, полагает он.

«В случае достижения успехов в переговорном процессе, Россия станет одной из наиболее выигравших сторон, поскольку цены на основные экспортные российские товары возрастут», — полагает аналитик.

Впрочем, если США возобновит санкционную гонку, то настроения инвесторов быстро поменяются. Так уже было в прошлом году.

Напомним, что нерезиденты начали бегство из российских бумаг в апреле прошлого года, после введения санкций против Олега Дерипаски Виктора Вексельберга и их компаний. В августе, на фоне внесения в конгресс пакета новых санкций, в том числе, запрета на покупку новых выпусков госдолга РФ, бегство продолжилось.

В итоге с 1 апреля 2018-го по 1 января 2019 года доля иностранцев в номинальном объеме ОФЗ сократилась с 34,5% до 24,4% или на 561 млрд руб. до 1,79 трлн руб. Аппетит к риску может закончиться в один момент. Так что стоит внимательно следить за новостями из Вашингтона.