Медведев объяснил, почему не получится остановить развитие экономики России

Россию пытаются и будут пытаться остановить, мешать разогнаться, но у российской экономики уже выработался сильный иммунитет к внешним шокам — реализовав нацпроекты и добившись ускорения роста, через 6 лет она будет обладать мощной "гравитацией", пишет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке для РИА Новости

Премьер впервые стал автором колонки в СМИ. Он дал старт проекту пресс-службы правительства и МИА "Россия сегодня" — "Правительство онлайн". Впоследствии министры, руководители ведомств и их заместители примут участие в проекте.

"Перед нами большая цель — ускоренное развитие по ключевым направлениям экономики и социальной сферы. И есть все возможности для ее достижения. Я говорю о 12 национальных проектах. Их цена вместе с инфраструктурным планом — 25,7 триллиона рублей. Такая же колоссальная, как и их значение для настоящего и будущего России. Наша задача в том, чтобы по всей стране люди могли сказать — мне нравится та жизнь, которой я живу", — считает премьер.

"Найти "решение уравнения" национального успеха Правительство должно через ускорение экономического роста. Почему это важно? От развитой экономики выигрывает каждый житель страны. И я уверен, что российская экономика через 6 лет будет обладать мощной "гравитацией". Сможет притягивать лучшие умы и идеи — как внутри страны, так и из-за рубежа", — говорится в колонке.

По его словам, для этого надо проделать большую работу — дать возможность людям заниматься любимым делом за хорошую зарплату, жить дольше и получать удовольствие от жизни, для этого власти намерены улучшать систему здравоохранения, а также совершить серьезный, опережающий рывок в качественном образовании, чтобы из потребителей научно-технологических новаций превратиться в их создателей.

Среди других планов — повышение качества инвестиций в основной капитал и их объем до 25% ВВП, пересмотр контрольно-надзорных норм, так называемая "регуляторная гильотина", вовлечение России в глобальную экономику путем значительного увеличения экспорта товаров и услуг.

"Россию пытаются и будут пытаться остановить. Мы постоянно находимся под давлением отдельных государств, которые играют роль то "мировых жандармов", то "лежачих полицейских", мешающих разогнаться. Но у санкций есть и обратная сторона. Мы научились жить и развиваться в условиях тотального прессинга. Всего 3-4 года назад цены на нефть предопределяли состояние всех экономических условий в стране (курс рубля, инфляция, процентные ставки, рост экономики и благосостояния людей). А сейчас внутренние параметры почти не реагируют на подвижность нефтяных котировок", — отмечает Медведев.

"За последние несколько лет мы создали здоровую макроэкономическую систему, у которой сильный иммунитет к внешним шокам. Аккуратная политика в бюджетной и денежно-кредитной сферах помогла не только восстановиться после мощнейшего за последние полвека кризиса, но и начать работу над новыми задачами — национальными проектами. Они должны усилить Россию. Всех нас. Помочь в достижении стратегических целей развития. Чтобы в 2024 году, оглядываясь назад, мы были вправе сказать: мы сделали всё, что планировали", — заключает премьер.