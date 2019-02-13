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Экономический рост в России назвали «разовой историей» 

Lenta.ru + ещё 6 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Рекордный за последние шесть лет рост российского ВВП на 2,3 процента является исключением из правил и едва ли получит развитие, заявил в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» министр экономического развития Максим Орешкин.
«Можно однозначно сказать, что такая большая цифра — это точно разовая история, а не повышение долгосрочного потенциального роста. Уже в 2019 году мы увидим замедление темпов роста», — сказал Орешкин.
По его словам, Минэкономразвития ожидает по итогам года рост на 1,3 процента. «Будем работать дальше, чтобы повышать именно долгосрочный рост, основанный на инвестициях», — отметил Орешкин. Для выполнения поставленной в майском указе президента задачи по достижению мировых темпов роста должно пройти время, подытожил он.
В начале февраля подчиняющийся Минэкономразвития Росстат отчитался о росте ВВП по итогам 2018 года на 2,3 процента. Экономисты раскритиковали ведомство за неправильную методику подсчета.
В январе Росстат опубликовал данные о рекордном росте строительного сектора — на 5,3 процента вместо ожидавшихся 0,5. Бывший сотрудник министерства, аналитик «Локо-инвест» Кирилл Тремасов назвал данные Росстата «рисованием вместо аналитики». В ответ Орешкин обвинил финансиста в том, что он в свое время отказался возглавить профильное подразделение Минэкономразвития, предпочтя критиковать работу властей. В итоге министр предложил оппоненту работу в Центре стратегических разработок.
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Комментарии5
Экономика , Кирилл Тремасов , Максим Орешкин , Демьян Кудрявцев , Росстат , Минэкономразвития , Ведомости
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