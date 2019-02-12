На форуме в Сочи представят инновационные проекты в медицине

Инновационные разработки в медицине и социальные проекты, нуждающиеся в инвестициях, будут представлены в кейс-зоне на Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи, сообщает организатор форума фонд "Росконгресс".

В среду в рамках выставочного пространства Российского инвестиционного форума начнет работу уникальная коммуникационная площадка — кейс-зона, где участники смогут продемонстрировать свои проекты экспертам в области инвестиций.

"Она начнется с питч-сессии конкурса инновационных разработок "Здоровое общество". Пятнадцать полуфиналистов представят свои проекты, а экспертное жюри оценит их качество, инновационность, бизнес-модель, социальную значимость и другие факторы", — говорится в сообщении "Росконгресса".

Одно из мероприятий кейс-зоны посвящено теме социальной адаптации пожилых людей в современном обществе. Ведущие эксперты по гериатрии, руководители медицинских учреждений, благотворительных фондов и общественных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов обсудят проблемы, с которыми сталкиваются представители старшего поколения, а также пути преодоления негативных установок, связанных со старостью.

"Работа в кейс-зоне продолжится на практической сессии "Медицина XXI века". Спектр вопросов для обсуждения от инновационных подходов к укреплению здоровья людей до роли генетических разработок и IT-технологий в медицине будущего. Ведущие врачи, ученые и эксперты в области биотехнологий поделятся своими практическими наработками и подробно расскажут о реальных кейсах", — отмечает "Росконгресс".

Участие в работе кейс-зоны подтвердил губернатор Приморского края Олег Кожемяко , гости площадки смогут пообщаться с ним и задать интересующие вопросы. 14-15 февраля гостей площадки ожидают питч-сессии, во время которых будут представлены проекты, рассчитывающие получить поддержку инвесторов.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля.

Фонд "Росконгресс" — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Он был учрежден в 2007 году для содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.