Северная Осетия представит более 30 инвестпроектов на форуме в Сочи

Северная Осетия представит на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который пройдет 14-15 февраля, 32 инвестиционных проекта по различным отраслям реального сектора экономики. Об этом во вторник ТАСС сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Всего на форуме республика в каталоге представит 32 инвестпроекта, для девяти из них подготовлены презентации. Площадь выставочного стенда региона составит около 60 кв. м", — сказал собеседник агентства.

В частности, будет представлен проект ООО "Заря Осетии" по производству светотехнической продукции. Проект предусматривает организацию предприятия полного цикла по производству бытовых, промышленных, уличных и специальных светодиодных светильников. В производстве будет применяться высокопроизводительная техника, применение современных технологий позволит изготовить высококачественные светодиодные светильники широкого спектра применения. Общая стоимость проекта 512 млн рублей.

Кроме того, власти представят проект горно-рекреационного комплекса "Мамисон" в Мамисонском ущелье республики. Там предполагается создать объекты горнолыжной и туристической инфраструктуры. В результате будет создан круглогодичный многопрофильный горноклиматический курорт, соответствующий международным стандартам.

Представители Северной Осетии также познакомят участников форума с инвестиционными предложениями по производству дождевальных машин, созданием инновационного хозяйства по выращиванию нишевых овощей и ягод, развитием рыбоводческого форелевого хозяйства, проектом по закладке многолетних насаждений винограда с последующей переработкой продукции.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".