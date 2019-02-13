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В России появится закон о многодетных семьях 

Российская Газета + ещё 2 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Помощь многодетным семьям планируется систематизировать и сделать ее достаточной.
В Совете Федерации разрабатывается законопроект, который определит статус многодетных семьей в России и определит комплекс мер поддержки для них. Об этом сказала зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Она отметила, что сейчас в стране нет такого закона, многие меры поддержки многодетных семей определяются на уровне регионов, и они сильно разнятся от территории к территории. Ситуацию планируется исправить.
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