В Сочи в дни проведения инвестфорума усилят меры безопасности

Власти Краснодарского края усилят в Сочи меры безопасности в дни проведения Российского инвестиционного форума, сообщил во вторник ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев

"Краснодарский край готов к приему гостей и участников форума. И это касается не только деловой и культурной программы, но и обеспечения безопасности. В дни проведения Российского инвестиционного форума этим вопросам будет уделено повышенное внимание. Безопасность Олимпийского парка и прилегающей к нему территории, а также места проживания гостей и участников на особом контроле", — сказал Кондратьев.

Губернатор добавил, что охрана общественного порядка будет обеспечиваться силами правоохранительных органов , Росгвардии, МЧС , казаков, министерств и ведомств администрации края и города. В самом медиацентре, где пройдет деловая программа форума, будут работать контрольно-пропускные пункты, установлены специальные рамки и интроскопы. "У нас большой опыт в успешной организации мероприятий международного и всероссийского уровня", — отметил он.

В пресс-службе администрации Сочи ТАСС сообщили, что около 114 казаков будут охранять общественный порядок вместе с полицией на улицах города и работать на железнодорожных станциях, а также в аэропорту. Еще 26 добровольцев от "Дружин выходного дня" задействованы в усилении с 11 по 15 февраля, они патрулируют территории на Имеретинской и Приморской набережных, в парке Фрунзе.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная его тема в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".