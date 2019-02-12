Абхазия на инвестфоруме в Сочи намерена обсудить сотрудничество с Кубанью и НАО

Делегация Абхазии во главе с премьер-министром Валерием Бганбой примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи, в рамках которого предполагается подписание соглашений с двумя российскими регионами — Краснодарским краем и Ненецким автономным округом (НАО). Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Абхазии.

"На площадке форума планируется подписание Меморандума о намерениях по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между правительством Республики Абхазия и администрацией Ненецкого автономного округа, а также Программы мероприятий на 2019-2021 годы по реализации Соглашения между Абхазией и Краснодарским краем о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве от 2009 года", — говорится в сообщении.

В состав абхазской делегации также войдут вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба, министр иностранных дел Даур Кове, министр экономики Адгур Ардзинба, директор Государственного инвестиционного агентства при министерстве экономики Инар Гицба, директор госкомпании "Абхазское морское пароходство" Даур Ардзинба.

О форуме

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".