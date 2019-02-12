Регионы представят свои достижения на выставке форума в Сочи

В дни проведения Российского инвестиционного форума в Сочи 13-15 февраля на площадке будет работать выставка. В рамках выставки свои проекты представят 42 субъекта Российской Федерации и 13 организаций (компаний и государственных учреждений).

Регионы продемонстрируют свои достижения в приоритетных направлениях экономики, развитии технологий, повышении туристического и инвестиционного потенциала, реализации национальных проектов.

В частности, Пензенская область покажет презентацию прорывных проектов и перспективных возможностей для инвестирования в регион в ключевых направлениях биоэнергетики и глубокой переработки зерна. Тверская область представит высокодетальный космический аппарат дистанционного зондирования Земли. Основной темой стенда Рязанской области станет цифровая трансформация региона: медицинский туризм, телемедицина, трансформация рабочего места госслужащего, СDO-школа, электронный университет, открытие инновационно-научного технического центра, а также перспективные инвестиционные площадки.

На интерактивном стенде города Москвы будут представлены инфраструктурные и финансовые возможности города для инвесторов: развитая городская среда, механизмы государственно-частного партнерства, новые площадки для локализации бизнеса, промкомплексы и технопарки для создания высокотехнологичных производств. Республика Башкортостан продемонстрирует перспективные инвестиционные предложения в таких сферах, как обрабатывающие производства, АПК, транспорт и дорожное хозяйство. Новосибирская область представит приоритетный проект "Развитие Новосибирского научного центра (Академгородок 2.0) — проекты по развитию научной, инновационной инфраструктуры, созданию высокотехнологичных предприятий, в основе которых лежит реализация крупных научных проектов, проектов "полного цикла" от фундаментальных исследований до высокотехнологических продуктов.

На стенде Корпорации развития Северного Кавказа (в ее состав входят Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Ставропольский край, Чеченская Республика) можно будет ознакомиться с экономическим потенциалом и курортами Северо-Кавказского Федерального округа, посмотреть презентацию национальной канатной дороги и получить бесплатные скипассы курортов Архыз, Эльбрус и Ведучи.

На стенде Татарстана участников ждет демонстрация компетенций в рамках Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019: мастер-классы по созданию виртуальных симуляторов и разработке нейроинтерфейсов.

На стендах можно будет попробовать национальную кухню из разных регионов России: национальные блюда кавказской кухни, гастрономию Краснодарского края, настоящие перепечи из Удмуртии и многое другое. Ознакомиться с экспонентами выставки можно на официальном сайте Российского инвестиционного форума. Организатор — Фонд Росконгресс.