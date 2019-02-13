Немецкие СМИ назвали пять заблуждений о «Северном потоке — 2»

Споры о строительстве газопровода «Северный поток — 2» порождают мифы и заблуждения; некоторые из них развенчивает Deutsche Welle

Первое заблуждение заключается в том, что «Северный поток — 2» уже не остановить. Это связано с одобренными Евросоюзом поправками в Третий энергопакет, что значит, что ЕС на законодательном уровне строительство трубопровода на Балтике уже не остановит, хотя и может ужесточить требования к нему, пишет Deutsche Welle.

Однако, считает издание, остановить проект теоретически может президент США Дональд Трамп . Если Вашингтон наложит санкции на высокоспециализированные компании Allseas Group (Нидерланды/Швейцария) и Saipem (Италия), которым принадлежат необходимые для реализации проекта судна-трубопрокладчики, работы прекратятся.

Второй миф — новый газопровод повышает зависимость ЕС от России. Это утверждение используют противники «Северного потока — 2», отмечая, что новая транспортная магистраль мощностью 55 млрд кубометров в год приведет к значительному росту поставок Газпрома

Но это не так, считает автор статьи. Он напоминает, что Москва одновременно строит «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» для того, чтобы минимизировать газовый транзит через Украину.

«Речь, таким образом, идет всего лишь о перераспределении имеющихся объемов нынешнего украинского транзита на два новых обходных маршрута, а вовсе не о качественном увеличении российских поставок. Их существенное наращивание может произойти, наоборот, лишь в том случае, если будут сохранены значительные объемы прокачки через Украину, чего многие в ЕС в интересах Киева как раз и добиваются», — отмечает издание.

Третье заблуждение связано с тем, что газопровод предназначен для поставок сибирского газа из России по дну Балтийского моря напрямую в Германию. Однако размеры, маршрут и забронированные мощности газопровода EUGAL свидетельствуют об обратном.

Так, конечная точка «Северного потока — 2» находится у немецкого города Грайфсвальд, где две его нитки подключат к двум ниткам газопровода EUGAL общей мощностью 51 млрд кубометров. Они, в свою очередь, пройдя по Восточной Германии с севера на юг, закончатся в Чехии.

Это значит, что около 90% газа «Северного потока — 2» пройдут по территории ФРГ транзитом.

Из Чехии, скорее всего, основной объем газа пойдет в австрийский Баумгартен, где находится газовый хаб, а оттуда — на юг, в Италию, которая является одним из крупнейших в ЕС покупателей российского газа.

Четвертый миф, популярный в российских соцсетях, — немцы замерзнут без «Северного потока — 2».

По информации Deutsche Welle, в Германии газом отапливается только половина жилья. Среди них чисто статистически российским газом пользуются меньше половины — доля Газпрома на немецком рынке не превышает 40%.

«Таким образом, от поставок российской компании зависят менее четверти немецких квартир и домов. При таком раскладе ни о каком «замерзании Германии» без еще одной трубы на Балтике не может быть и речи», — пишет издание.

И пятое заблуждение — новый газопровод заработает к концу 2019 года.

На самом деле, к этому сроку закончится подводная часть проекта, а под Грайфсвальдом соорудят приемный терминал. При этом сухопутный отвод EUGAL будет к готов лишь наполовину.

Официальный график предусматривает прокладку первой нитки до Чехии к концу 2019 года и завершение всего проекта к концу 2020 года. Учитывая постепенный вывод на проектную мощность, в полную силу система «Северный поток — 2» и EUGAL при самых благоприятных обстоятельствах заработает не раньше весны 2021 года.