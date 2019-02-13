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В феврале Россия снизит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ 

Вести Экономика 12 часов назад
Фото: РИА Новости
При этом, по словам главы Минэнерго РФ, говорить о продлении соглашения пока рано.
В феврале в рамках реализации соглашения ОПЕК+ Россия сократит добычу нефти на 90-100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года.
"У нас план на февраль, в среднем мы должны выйти на 90-100 тысяч б/с к октябрю, а к декабрю получится еще +50 тысяч. То есть это 140-150 тысяч б/с к декабрю", — сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, отметив при этом, что говорить о продлении сделки пока рано.
По словам главы российского Минэнерго, ситуацию нужно "мониторить" и возможности для этого есть.
Между тем, как отметил Александр Новак, все страны-участники соглашения ОПЕК+ поддерживают принятие документа, предусматривающего пролонгацию сотрудничества.
"Сейчас идет проработка, доработка его с юридической, технической точки зрения. А в целом все страны поддерживают принятие этого документа, просто сейчас он в стадии разработки. Я думаю, на очередной министерской встрече или JMMC он будет обсуждаться", — сообщил министр.
Россия выступает за продолжение сотрудничества стран ОПЕК и не-ОПЕК на бессрочной основе. Дискуссии об этом ведутся с прошлого года. Обсуждается устав потенциальной организации. Однако пока даже не выбрана его форма.
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