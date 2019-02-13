Россиян предупредили об угрозе остаться без рыбы

Директор по развитию компании «Рыбсеть» Полина Кирова в своей статье для Forbes заявила, что в случае передачи Курильских островов Японии красной рыбы в России «фактически не будет».

По словам Кировой, определить, сколько именно биоресурсов могло бы перейти под юрисдикцию Японии, невозможно. Она подчеркнула, что Курилы представляют собой ворота, через которые лососевые и другая рыба идет к российскому побережью Камчатки и Сахалина.

Кирова рассказала, что именно через Курилы горбуша шла на нерест в акватории Камчатского полуострова. В прошлом году там выловили почти 400 тысяч тонн горбуши. По похожему маршруту перемещаются кета и нерка.

Рядом с Северными Курилами находятся крупнейшие пастбища морского гребешка, на Южных Курилах есть крабы, треска, сайра, сардина, камбала и кальмары. Биомассу минтая в акватории Курил оценивают в 1,9 миллиона тонн. Кирова отметила, что таким количеством рыбы можно «накормить всю Америку»: российский минтай активно поставляют в США, Китай, Южную Корею и Японию.

Кирова отметила, что японцы, получив острова, могли бы перекрыть сетями проливы между островами Южно-Курильской гряды. Из-за этого горбуша не добралась бы до Камчатки, оставшись в японских сетях. Гипотетические убытки российской отрасли из-за перекрытого транзита рыбы Кирова оценила в пять миллиардов долларов ежегодно.

Президент РФ Владимир Путин предлагал Японии до конца 2018 года подписать мирный договор на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года (прекращает войну между странами), в котором не будет предварительных условий. По задумке Путина, на основании этого документа Россия и Япония «как друзья» будут решать все спорные вопросы, в том числе территориальные споры.

В Токио заявляли, что не будут заключать мирный договор до урегулирования территориального спора. Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Москва отвергает притязания Токио.

В январе 2019-го российские и японские дипломаты приступили к переговорам, касающимся проблемы мирного соглашения двух стран.