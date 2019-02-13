Сочи встречает первых гостей инвестфорума солнцем и теплой погодой

Первые гости Российского инвестиционного форума прибыли в Сочи и направляются в медиацентр, где пройдут основные мероприятия. Город встречает участников солнечной и тёплой погодой, передают корреспонденты ТАСС

Гости форума, в основном, из ближайших городов и регионов — Ростов-на-Дону, Краснодар — прибывают на железнодорожный вокзал Адлера, откуда на такси уезжают в Имеретинскую низменность, где располагается медиацентр. Участники из дальних регионов прилетают в Международный аэропорт Сочи, откуда на специальных шаттлах добираются до места проведения инвестфорума. В Сочи в среду, по прогнозам синоптиков, ожидается до 14 градусов тепла, слабый ветер.

Основные мероприятия инвестфорума пройдут в главном медиацентре, вокруг которого установили флаги с символикой мероприятия и тематические баннеры. Здесь участников встречают волонтеры. Они помогают соориентироваться на площадке форума.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля — так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс", ТАСС — генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.