На форуме в Сочи представят рейтинг финграмотности регионов 

На Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи 14-15 февраля, будет представлен первый рейтинг финансовой грамотности регионов. Об этом сообщила пресс-служба проекта Минфина по финансовой грамотности.
Рейтинг по финграмотности населения в каждом из 85 российских регионов будет представлен 14 февраля в рамках сессии "Финансовая стабильность населения как основа для финансовой стабильности". В конце сессии первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов наградит представителей регионов, ставших лидерами рейтинга.
Рейтинг финансовой грамотности регионов составлял НАФИ, в ходе работы над ним было опрошено 85 тысяч респондентов. Для оценки общего уровня финансовой грамотности был использован индекс финансовой грамотности, отражающий способность человека к разумному управлению личными финансами. Методология измерения индекса разработана Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Сейчас в соответствии с этой методологией проводятся регулярные замеры уровня финансовой грамотности населения более чем в тридцати странах мира.
Проект Минфина "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" реализуется с 2011 года. Его главная цель — повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом. Целевая аудитория проекта — взрослое население со средним и низким уровнем дохода — активные и потенциальные потребители финансовых услуг, учащиеся школьного возраста и студенты (в будущем — экономически активное население).