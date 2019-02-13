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Чукотка на форуме в Сочи представит проект освоения двух нефтегазовых месторождений 

ТАСС 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Чукотка на Российском инвестиционном форуме в Сочи планирует представить проект освоения нефтегазовых месторождений — Западно-Озерного и Верхне-Телекайского, сообщила пресс-служба правительства региона.
"На полях форума будет организована отдельная программа кейс-зоны, предназначенная для презентации региональных инвестиционных проектов. От Чукотки заявлен проект по освоению Западно-Озерного и Верхне-Телекайского месторождений. К участию в данном проекте предполагается привлечь инвесторов и найти новые технологичные решения", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что запасы газа Западно-Озерного месторождения оцениваются более чем в 4,4 млрд кубометров, Верхне-Телекайского — 2,8 млн тонн. " [Запасы] газа — 2 млрд кубометров и 100 тыс. кубометров конденсата", — уточняется в сообщении.
Кроме того, представители региона примут участие в работе сессий в рамках деловой программы форума. В делегацию от Чукотки вошли представители экономического и социального департаментов и глава Фонда развития Чукотки, возглавляет ее губернатор округа Роман Копин.
Российский инвестиционный форум пройдет 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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