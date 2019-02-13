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РФПИ на форуме в Сочи заключит соглашения о сотрудничестве с рядом регионов 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в рамках инвестиционного форума в Сочи заключит соглашения о сотрудничестве с рядом субъектов РФ, а также с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, фондом "Росконгресс" и восемью региональными институтами развития, говорится в сообщении фонда.
"На полях форума РФПИ заключит соглашения о сотрудничестве с Ленинградской, Свердловской, Самарской, Липецкой областями, Ставропольским, Пермским, Краснодарским, Хабаровским краями и Республикой Башкортостан", — сказано в сообщении.
"Соглашения предполагают взаимодействие с РФПИ при сопровождении всех проектов иностранных инвесторов на территории указанных субъектов РФ, а также оказание фондом консультационной и информационной поддержки регионам по вопросам локализации проектов стратегических инвесторов", — пояснили в РФПИ.
Также РФПИ подпишет соглашения в четырехстороннем формате с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, фондом "Росконгресс" и восемью региональными институтами развития. В рамках соглашений стороны намерены продвигать инвестиционный потенциал российских регионов на международном уровне, вести совместный поиск привлекательных инвестиционных проектов в регионах.
РФПИ был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Российский фонд прямых инвестиций
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