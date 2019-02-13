РФПИ на форуме в Сочи заключит соглашения о сотрудничестве с рядом регионов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в рамках инвестиционного форума в Сочи заключит соглашения о сотрудничестве с рядом субъектов РФ, а также с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, фондом "Росконгресс" и восемью региональными институтами развития, говорится в сообщении фонда.

"На полях форума РФПИ заключит соглашения о сотрудничестве с Ленинградской, Свердловской, Самарской, Липецкой областями, Ставропольским, Пермским, Краснодарским, Хабаровским краями и Республикой Башкортостан", — сказано в сообщении.

"Соглашения предполагают взаимодействие с РФПИ при сопровождении всех проектов иностранных инвесторов на территории указанных субъектов РФ, а также оказание фондом консультационной и информационной поддержки регионам по вопросам локализации проектов стратегических инвесторов", — пояснили в РФПИ.

Также РФПИ подпишет соглашения в четырехстороннем формате с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, фондом "Росконгресс" и восемью региональными институтами развития. В рамках соглашений стороны намерены продвигать инвестиционный потенциал российских регионов на международном уровне, вести совместный поиск привлекательных инвестиционных проектов в регионах.

РФПИ был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.