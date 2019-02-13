В Киеве заявили о провале «Нафтогазом» плана добычи в 2018 году

Ранее правительство Украины утвердило стратегию, согласно которой на 2020 год внутренняя добыча газа должна выйти на уровень 27 миллиардов кубометров, что должно удовлетворить внутренний спрос. За прошлый год, согласно данным минэнерго Украины, в стране был добыт 21 миллиард кубометров газа, что на 0,5 миллиарда больше, чем годом ранее.

"Я весьма недоволен, что на самом деле "Укргаздобыча" компании "Нафтогаз" план по добыче газа, который мы утвердили до 2020 года, фактически провалила", — заявил Гройсман в ходе заседания правительства.

По его словам, в ближайшие периоды очень важно нарастить объемы добычи, чтобы выйти на запланированный показатель.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Добыча газа на Украине в 2017 году увеличилась на 2%, до 20,5 миллиарда кубометров, сообщал ранее "Нафтогаз". Согласно обновленной энергетической стратегии Украины, запланировано увеличение добычи газа до 35 миллиардов кубометров до 2035 года.