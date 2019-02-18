На Украине могут снизить норму потребления газа

Правительство Украины снизит норму потребления газа на одного человека в месяц до 3 кубометров в случае отмены судом решения кабмина о снижении такой нормы до 3,29 кубометров, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман

«Когда облгазы через суды отменили правительственное решение о норме потребления газа 3,3 кубометра газа на человека и установили норму 9,8, то что сделало правительство Гройсмана? Снизило до 3,29. Если ещё раз так произойдёт, то будет 3», — заявил Гройсман в интервью интернет-изданию Liga.net.

В 2016 году на Украине снизили нормативы потребления газа в домах без счётчиков с 9,8 кубометров до 4,4 кубометров на человека ежемесячно, а в 2017 году — ещё на 25% нормы потребления до 3,3 кубометра.

Верховный суд отменил решение правительства, в связи с чем граждане получили начисления в соответствии с постановлением от 1996 года с нормами потребления в объёме 9,8 кубов.

30 января 2019 года кабмин вновь снизил норму до 3,29 кубометра.