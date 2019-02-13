ВЭБ, «Дом.РФ», РЭЦ и МСП представят в Сочи общую повестку развития городов

ВЭБ.РФ, "Дом.РФ", Российский экспортный центр и Корпорация МСП впервые примут участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи как единая команда институтов развития и представят общую повестку развития городов, сообщает Росконгресс.

Отмечается, что объединение ВЭБ.РФ, "Дом.РФ", РЭЦ и Корпорации МСП в единую команду найдет отражение не только в работе единого стенда, но также в планируемых к подписанию соглашениях с бизнесом и регионами, в работе тематических дискуссионных площадок. Центральной сессией институтов развития станет дискуссия "Экономика городского комфорта", которая пройдет 14 февраля.

"Мы рассмотрим национальные проекты через призму качественного изменения жизни в российских городах, развития городской экономики. Это станет лейтмотивом участия институтов развития в форуме и одним из приоритетов нашей инвестиционной повестки. Наша задача — чтобы реализуемые проекты напрямую влияли на рост качества жизни людей в городах", — отметил председатель ВЭБа Игорь Шувалов.

На едином стенде институтов развития Дом.РФ представит данные о развитии рынка жилья и формировании комфортной городской среды. Корпорация МСПпримет участие в дискуссиях, посвященных популяризации института предпринимательства, эффективному развитию городской среды, развитию социальных бизнес-проектов. На полях форума планируется подписание соглашения о взаимодействии между Корпорацией МСП и "Норникелем" . Ключевым мероприятием для РЭЦ на форуме станет деловой завтрак, посвященный экспорту туристических услуг.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.

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