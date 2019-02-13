Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.80
$
65.90
74.30
74.50
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.10
74.40
Индексы и котировки Brent
63.65
–0.05 Золото
1311.30
–0.03 РТС
1190.79
–0.30
Динамика валют
EUR / USD
13.02
1.1271
–0.0162
29.01
1.1433
10.02
30.01
18.01

ВЭБ, «Дом.РФ», РЭЦ и МСП представят в Сочи общую повестку развития городов 

РИА Недвижимость 9 часов назад
Фото: РИА Новости
ВЭБ.РФ, "Дом.РФ", Российский экспортный центр и Корпорация МСП впервые примут участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи как единая команда институтов развития и представят общую повестку развития городов, сообщает Росконгресс.
Отмечается, что объединение ВЭБ.РФ, "Дом.РФ", РЭЦ и Корпорации МСП в единую команду найдет отражение не только в работе единого стенда, но также в планируемых к подписанию соглашениях с бизнесом и регионами, в работе тематических дискуссионных площадок. Центральной сессией институтов развития станет дискуссия "Экономика городского комфорта", которая пройдет 14 февраля.
"Мы рассмотрим национальные проекты через призму качественного изменения жизни в российских городах, развития городской экономики. Это станет лейтмотивом участия институтов развития в форуме и одним из приоритетов нашей инвестиционной повестки. Наша задача — чтобы реализуемые проекты напрямую влияли на рост качества жизни людей в городах", — отметил председатель ВЭБа Игорь Шувалов.
На едином стенде институтов развития Дом.РФ представит данные о развитии рынка жилья и формировании комфортной городской среды. Корпорация МСПпримет участие в дискуссиях, посвященных популяризации института предпринимательства, эффективному развитию городской среды, развитию социальных бизнес-проектов. На полях форума планируется подписание соглашения о взаимодействии между Корпорацией МСП и "Норникелем". Ключевым мероприятием для РЭЦ на форуме станет деловой завтрак, посвященный экспорту туристических услуг.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
Фонд "Росконгресс" — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Он был учрежден в 2007 году для содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
РИА Недвижимость: последние новости
В Подмосковье не планируют отказываться от торговых палаток и ларьков Путин: застройка должна отвечать потребностям людей Эксперт: создание центров компетенций ускорит переход к "умным городам"
Комментарии
Экономика , РИФ Сочи 2019 , Игорь Шувалов , ВЭБ , Норникель
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Европа сдалась перед «Северным потоком-2»
Экономика
Минэкономразвития открыло правду о России
Личный счет Статьи
«Решим судьбу и этого ведомства»: еще одна угроза Медведева
Экономика Общество
Пенсионный фонд предупредил россиян об обмане
Личный счет
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение