Институты развития создадут с Mail.ru Group электронную платформу для бизнеса

ВЭБ.РФ совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ), "ДОМ.РФ" и Корпорацией МСП создадут электронную платформу для доступа бизнеса к инструментам поддержки проектов. Соответствующее соглашение было подписано в четверг на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

Предполагается, что на платформе будет представлена продуктовая линейка ВЭБ.РФ, "ДОМ.РФ", Корпорации МСП и Российского экспортного центра для поддержки бизнес-проектов.

"Сегодня мы подписали документы о создании сервисной электронной платформы институтов развития. Инициатором проекта выступили ВЭБ.РФ, РЭЦ, Корпорация МСП и "ДОМ.РФ", технологический партнер проекта — интернет-холдинг Mail.ru Group. Платформа должна быть простой, удобной и понятной для пользователя, рассчитывающего на доступ к господдержке — будь то представитель малого бизнеса, крупная компания или экспортер. Они смогут получить от институтов развития комплексные решения поддержки, что отразится на решении поставленных президентом и правительством задач по развитию экономики и в конечном итоге повышении качества жизни людей", — отметил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В свою очередь глава РЭЦ Андрей Слепнев добавил, что потенциальные экспортеры на электронной платформе смогут "легко получать доступ ко всему спектру услуг, как финансовой, так и нефинансовой поддержки".

О форуме

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".