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Тюменский губернатор подпишет на форуме в Сочи ряд соглашений 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Тюменской области подпишет на Российском инвестиционном форуме в Сочи ряд соглашений, сообщает в среду пресс-служба главы региона.
Делегация Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором примет участие в Российском инвестиционном форуме… В течение двух дней состоится подписание ряда соглашений о сотрудничестве, в частности, с "Деловой Россией", с банком ВТБ, компанией "СКБ Контур", а также подписание протокола о намерениях между правительством Тюменской области и инновационным центром "Сколково", — говорится в сообщении.
На полях форума глава региона проведет несколько деловых встреч с представителями крупных компаний, на которых будут обсуждаться возможности реализации новых инвестиционных проектов на территории области.
Моор примет участие в пленарном заседании Российского инвестиционного форума и сессии ВЭБ.РФ на тему "Экономика городского комфорта". Губернатор Моор и председатель правления ПАО "Сибур" Дмитрий Конов станут участниками дискуссии "Мегапроекты как драйверы развития городов. Тобольск и "ЗапСибНефтехим": о крупнейших проектах бизнеса и их влиянии на развитие городов присутствия". Они расскажут о взаимодействии власти, бизнеса и общества в реализации совместного проекта по обновлению городской среды на примере Тобольска, добавляет пресс-служба.
Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Дмитрий Конов , Сибур , Банк ВТБ , Сколково , Деловая Россия
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