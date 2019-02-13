Тюменский губернатор подпишет на форуме в Сочи ряд соглашений

Губернатор Тюменской области подпишет на Российском инвестиционном форуме в Сочи ряд соглашений, сообщает в среду пресс-служба главы региона.

На полях форума глава региона проведет несколько деловых встреч с представителями крупных компаний, на которых будут обсуждаться возможности реализации новых инвестиционных проектов на территории области.

Моор примет участие в пленарном заседании Российского инвестиционного форума и сессии ВЭБ.РФ на тему "Экономика городского комфорта". Губернатор Моор и председатель правления ПАО "Сибур" Дмитрий Конов станут участниками дискуссии "Мегапроекты как драйверы развития городов. Тобольск и "ЗапСибНефтехим": о крупнейших проектах бизнеса и их влиянии на развитие городов присутствия". Они расскажут о взаимодействии власти, бизнеса и общества в реализации совместного проекта по обновлению городской среды на примере Тобольска, добавляет пресс-служба.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля.