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В мировой экономике нашли слабое звено 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: globallookpress.com
Европа является самой большой угрозой для глобального экономического роста. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg и опрошенные агентством экономисты.
Авторы указывают на несколько причин, позволяющих говорить о серьезных проблемах в Европе. Одна из главных — замедление роста в Германии и Франции на фоне торговой войны США с Китаем: в первой стране наблюдается снижение производства, во второй — спроса (во многом из-за продолжающихся протестов «желтых жилетов»).
«Если Франция перестанет потреблять, а Германия — производить, еврозону ждут большие проблемы», — говорит заместитель главного экономиста страховой компании Allianz Людовик Субран.
Также трудности связаны со спадом в Китае. При этом у самого Пекина, по мнению экономистов, есть перспективы для роста, в том числе связанные с энергетическими проектами. В этой ситуации больше страдают как раз европейские поставщики, теряющие свой главный рынок сбыта. Последствия уже ощутили на себе компании из разных стран и отраслей, такие как итальянский автопроизводитель Fiat и французский косметический холдинг L’Oreal.
Бизнес с тревогой ждет грядущих выборов в ряде стран, победу на которых могут одержать евроскептики. Вкупе с бюджетными сложностями в Италии и Греции это привело к небывалой ситуации, когда доходность по акциям оказалась выше, чем по облигациям (обычно бывает наоборот): фондовый рынок не показывает роста, а ставки по долговым инструментам повышаются для привлечения инвесторов и из-за распродаж бумаг отдельных стран.
Тем не менее, аналитики надеются, что полномасштабного кризиса в Европе удастся избежать. В Германии низкая безработица, к тому же у страны нет потребности в масштабных заимствованиях. К тому же, специфика еврозоны такова, что проблемы одной страны не перекидываются автоматически на другие.
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Экономика , СК "Альянс" , Bloomberg
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