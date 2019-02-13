Участники инвестфорума в Сочи подпишут соглашения на 800 миллиардов рублей

Участники Российского инвестиционного форума в Сочи планируют подписать более 500 соглашений на 800 миллиардов рублей, сообщает фонд "Росконгресс".

"В рамках Российского инвестиционного форума — 2019 планируется к подписанию более 500 соглашений на общую сумму 800 миллиардов рублей. Такова предварительная оценка на основе информации, полученной от участников форума и из открытых источников", — говорится в сообщении.

Так, планируется, что Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и аналитический центр при правительстве России подпишут соглашение о сотрудничестве в области проведения мониторинга, экспертиз реализации федеральных и окружных государственных программ, анализа и прогнозирования динамики основных показателей социально-экономического развития Югры.

Ингушетия и ООО "ЗАС РИАЛ" подпишут соглашение о строительстве завода алюминиевых сплавов мощностью до 10 тысяч тонн продукции в год. АО "Газпромбанк" и ООО "Региональная инфраструктурная компания" подпишут кредитное соглашение о финансировании проекта строительства и эксплуатации автомобильной дороги в Ямало-Ненецком автономном округе, Евразийский банк развития и ТОО "Хевел" (Казахстан) подпишут кредитное соглашение о финансировании проектов солнечных электростанций в Казахстане.

Правительство Московской области и ООО "Интерфармгласс-М" подпишут соглашение о взаимодействии при строительстве завода полного цикла по производству первичной фармацевтической упаковки для инъекционных препаратов. Власти Карелии и ООО "ВЭС "Бриз" подпишут соглашение о сотрудничестве при строительстве ветропарка на территории республики. Также ряд регионов подпишут двусторонние соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

Фонд "Росконгресс" — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Он был учрежден в 2007 году для содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения таких мероприятий.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля.