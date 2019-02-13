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Увеличение продолжительности жизни россиян: в Сочи обсудили вопросы здравоохранения и демографии 

360tv.ru + ещё 3 7 часов назад
Фото: телеканал «360»
В рамках Российского инвестиционного форума эксперты области здравоохранения обсудили перспективы увеличения продолжительности жизни. Встреча состоялась в стартовый день на деловой программе «Здоровое общество. На пути к цели 80+».
На полях Российского инвестиционного форума в Сочи, который стартовал 13 февраля, обсудили вопросы демографии и здравоохранения. Этим стратегически важным темам посвятили деловую программу форума «Здоровое общество. На пути к цели 80+».
Главная тема мероприятия — перспективы увеличения продолжительности жизни россиян. Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни граждан: до 78 лет — к 2024 году и до 80 лет — к 2030 году.
Участниками форума «Здоровое общество. На пути к цели 80+» стали различные компании сферы здравоохранения. Одна из них — BIOCAD биотехнологическая инновационная компания полного цикла создания лекарственных препаратов в России, которая является одной из крупнейших в своем роде.
Генеральный директор ЗАО BIOCAD Дмитрий Морозов рассказал «360» о планах компании BIOCAD.
«Нам необходимо совершить такой переход вообще как отрасли, как таковой, от создания воспроизведенных препаратов — дженериков там, биоаналогов, к инновационным препаратам и этот тренд — самое главное. Если мы этот переход осуществляем, то мы вполне открыты для экспортного потенциала, мы вполне открыты для всего мирового сообщества», — отметил он.
«С точки зрения создания современных препаратов, я думаю, что сообщества фармацевтические поддержат этот тренд. Касательно нас, конечно, вы знаете, что мы очень много работаем в области онкологии, и мы выпускаем сейчас новые иммуно-онкологические препараты, которые самые современные в мире становятся. Я считаю, это будет очень существенный вклад в трансформацию методов лечения сложных онкологических и в дальнейшем аутоиммунных заболеваний»
Также в планах BIOCAD продолжить работу над созданием препаратов для лечения онкологических и аутоимунных заболеваний.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Владимир Путин , Дмитрий Морозов
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