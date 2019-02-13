Украина хочет запатентовать арбуз

Херсонский арбуз хотят сделать продуктом с защищённым географическим указанием, сообщила и.о. министра аграрной политики Украины Ольга Трофимцева. По её словам, он «имеет все шансы» на это.

Идентификация будет проведена в рамках проекта «Географические указания в Украине». Его внедряют в рамках ассоциации с Евросоюзом . Первым таким продуктом станет гуцульская овечья брынза.

Дальше — очередь за сладкой ягодой, сообщает «Интерфакс-Украина» . На первом этапе решено создать Ассоциацию производителей херсонского арбуза. По мнению украинских аграриев, он настолько уникален, что в ЕС обязательно найдётся тот, кто захочет его «подделать».

Помимо защиты от фальсификаций арбузов, брынзы и других украинских продуктов проект призван помочь обеспечить их качество и безопасность, улучшить организацию процесса производства, развить кооперацию, создать новые рабочие места и популяризировать «зеленый» туризм.