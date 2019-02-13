Украина хочет запатентовать арбуз 

Херсонский арбуз хотят сделать продуктом с защищённым географическим указанием, сообщила и.о. министра аграрной политики Украины Ольга Трофимцева. По её словам, он «имеет все шансы» на это.
Идентификация будет проведена в рамках проекта «Географические указания в Украине». Его внедряют в рамках ассоциации с Евросоюзом. Первым таким продуктом станет гуцульская овечья брынза.
Дальше — очередь за сладкой ягодой, сообщает «Интерфакс-Украина». На первом этапе решено создать Ассоциацию производителей херсонского арбуза. По мнению украинских аграриев, он настолько уникален, что в ЕС обязательно найдётся тот, кто захочет его «подделать».
Помимо защиты от фальсификаций арбузов, брынзы и других украинских продуктов проект призван помочь обеспечить их качество и безопасность, улучшить организацию процесса производства, развить кооперацию, создать новые рабочие места и популяризировать «зеленый» туризм.
Ранее, как сообщал News.ru, МИД Украины опубликовал на своей странице в Facebook фотографию арбуза весом 119 кг. Подпись под изображением гласила, что это урожай, выращенный в Херсонской области. Однако некоторое время спустя выяснилось, что он импортный и вырос в США в 2013 году. Фотографию херсонского арбуза сотрудники внешнеполитического ведомства беззастенчиво «позаимствовали» с другого сайта.