В США предложили освободить оппозицию Венесуэлы от долгов перед Россией

В конгрессе США выступили за то, чтобы венесуэльская оппозиция после прихода к власти не выплачивала России по долгам.

Такое заявление сделал член комитета по иностранным делам Брэд Шерман.

Как отмечает РИА Новости , во время слушаний представителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса , Шерман задал дипломату вопрос, ведутся ли с оппозицией переговоры о долге Каракаса российской стороне.

По словам, Абрамса, венесуэльская оппозиция «обещала платить по „законным долгам“.

В ответ на это Шерман выразил надежду, что „санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться“, и рейтинговые агентства не должны снижать рейтинг Венесуэлы за дефолт по долгам России.

Ранее замминистра финансов России Сергей Сторчак оценил ситуацию с обслуживанием Венесуэлой государственного долга перед Россией.

По его словам, всё зависит от армии, от военнослужащих и от того, насколько они будут верны своему долгу и присяге.