В конгрессе США выступили за то, чтобы венесуэльская оппозиция после прихода к власти не выплачивала России по долгам.
Такое заявление сделал член комитета по иностранным делам Брэд Шерман.
Как отмечает РИА Новости, во время слушаний представителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, Шерман задал дипломату вопрос, ведутся ли с оппозицией переговоры о долге Каракаса российской стороне.
По словам, Абрамса, венесуэльская оппозиция «обещала платить по „законным долгам“.
В ответ на это Шерман выразил надежду, что „санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться“, и рейтинговые агентства не должны снижать рейтинг Венесуэлы за дефолт по долгам России.
Ранее замминистра финансов России Сергей Сторчак оценил ситуацию с обслуживанием Венесуэлой государственного долга перед Россией.
По его словам, всё зависит от армии, от военнослужащих и от того, насколько они будут верны своему долгу и присяге.