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Севастополь представит проект нового культурного кластера 

РИА Недвижимость + ещё 1 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Проект нового культурного кластера в Севастополе будет представлен в ближайшие два месяца, сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.
Президент России Владимир Путин ранее ознакомился с проектами строительства культурно-образовательных и музейных комплексов, которые должны появиться во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.
"Будет создан новый центр культурного развития… Проект реализуется по всем направлениям. Сейчас происходит демонтаж действующих строительных площадок, и в ближайшие два месяца мы презентуем проект планировки территории с теми обликами объектов, которые сейчас проектируются", — сказал Овсянников в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
По его словам, проектированием объектов будущего культурного центра занимается фонд национального культурного достояния, а власти города — проектом планировки территории и транспортной схемой доступности.
Ранее правительство города сообщало, что на территории современного общественного пространства, которое продлится от Артиллерийской до Карантинной бухты, будут размещены музейно-мемориальный комплекс защитникам Севастополя в 1941–1942 годах, парк, киноконцертный комплекс, театр оперы и балета, высшая школа театрального и музыкального искусства, хореографическая академия и художественный музей, который сможет принимать выставки Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и других ведущих музеев России.
В настоящее время компания-подрядчик "Стройгазмонтаж" ведет расчистку территории строительной площадки в районе памятника Солдату и Матросу в Севастополе. На проект нового культурного кластера будет выделено порядка 25 миллиардов рублей.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Владимир Путин , Дмитрий Овсянников , Эрмитаж , Стройгазмонтаж , РИА Новости
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