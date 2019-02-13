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В Сочи создадут «Цифровую долину» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи будет подписано соглашение между Фондом "Атом" и администрацией города Сочи, которое предусматривает создание в Сочи "Цифровой долины" (Sochi. Digital Valley) — акселератора IT-проектов для команд разработчиков из России и соотечественников из-за рубежа, сообщил лидер проекта Антон Немкин. В проект планируется вложить не менее 250 миллионов рублей.
"Мы рассчитываем привлечь сотни молодых талантливых разработчиков, которые до сих пор не нашли возможности реализовать свои идеи. Зачастую проблема не только в отсутствии финансирования, но и в недостаточно качественной коммуникации. Как эксперты этого рынка, мы можем собрать на одной площадке Sochi. Digital Valley молодые умы и опытных менторов для акселерации проектов. Рассчитываем, что содержательную помощь в реализации проекта нам окажет ведущий эксперт в этой области — Фонд развития интернет инициатив. Переговоры ведутся. Ну, а инвестиции мы обеспечим сами", — сказал Немкин.
В Фонде уточнили, что летом этого года завершится отбор команд и их проектов. В первую очередь внимание будет уделяться проектам в области искусственного интеллекта, "интернета вещей", а также командам-разработчикам отечественных программных продуктов. Общий объем частных инвестиций в проект может составить до 250 миллионов рублей.
В компании также добавили, что проект будет реализовываться под патронатом администрации города Сочи с привлечением ведущих российских экспертов, инвесторов и "бизнес-ангелов". Выпуск первых участников "Цифровой долины" запланирован на осень 2019 года.
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Экономика , РИФ Сочи 2019
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